Musk sfida OpenAi e investe due miliardi 

Washington. Elon Musk rilancia la sfida a OpenAI e investe due miliardi di dollari di SpaceX nella sua azienda di intelligenza artificiale xAI, quasi la metà della recente raccolta di capitale del produttore di chatbot Grok. Lo rivela il Wall Street Journal, anche se Musk finora è stato evasivo. In risposta ad un post su X in merito alla possibilità che anche Tesla investa in xAI, il miliardario ha risposto che «sarebbe fantastico, ma soggetto all’approvazione del cda e degli azionisti», senza confermare né smentire la notizia del Wsj sui piani di investimento di SpaceX. Musk ha ripetutamente mobilitato il suo impero economico per dare impulso alla startup di intelligenza artificiale, nel tentativo di raggiungere OpenAI, società che ha contribuito a fondare nel 2015 prima di separarsene. All'inizio di quest'anno ha fuso xAI con X, unendo quello che era un piccolo laboratorio di ricerca con una piattaforma di social media che contribuisce ad amplificare la portata del suo chatbot Grok. La fusione ha portato ad una valutazione della nuova azienda pari a 113 miliardi di dollari. L'investimento di SpaceX fa parte della raccolta di capitale di 5 miliardi di xAI annunciata da Morgan Stanley il mese scorso.

