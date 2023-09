Musk rilancia su X: «Sarà  a pagamento per tutti»  

New York. X a pagamento per tutti. Elon Musk torna a ventilare l’ipotesi di un “piccolo” canone mensile per combattere il dilagare degli account fake e spam generati da programmi automatizzati sulla piattaforma. Per il miliardario si tratta dell’ultima di una lunga serie di iniziative - alcune realizzate, altre rimaste solo parole - per rilanciare il social e renderlo più attraente per utenti e inserzionisti, con ripercussioni ovviamente positive per le casse della società. Quanto gli amanti di X saranno disposti a pagare per accedere alla piattaforma resta da chiarire considerate le alternative, fra le quali Threads di Meta che potrebbe approfittare della stretta di Musk.

