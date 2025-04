Musk: futuro senza dazi Ma parte la prima stretta 

Donald Trump continua a giocare a golf e a difendere i dazi - che sono nel frattempo entrati in vigore nella fascia base del 10%, mentre quelli variabili da Paese a Paese scatteranno dal 9 aprile - e ammette su Truth che «non sarà facile», ma invita a «tenere duro» perché «vinceremo» e il risultato finale della sua «rivoluzione economica» sarà «storico», nonostante il terremoto finanziario globale, con la sola Wall Street che ha bruciato oltre 5000 miliardi in due giorni, segnando venerdì la peggior seduta dal 2020.

«L’uomo strano»

Nel frattempo Elon Musk, in videocollegamento col congresso della Lega, lancia un messaggio distensivo: «Spero che gli Usa e l’Europa riescano a realizzare una partnership molto stretta, c’è già un’alleanza ma spero sia più stretta e forte. E riguardo ai dazi ci sposteremo in una situazione di zero dazi nel futuro, verso una zona di libero scambio», ha detto rispondendo a una domanda di Matteo Salvini. «È la mia speranza per il futuro», ha aggiunto assicurando che «questo è il consiglio che ho dato al presidente». Resta da capire quanto pesi ancora la sua influenza, dato che sembra a fine corsa come capo del Doge. Trump intanto potrebbe perdere un primo pezzo importante del suo governo, il segretario al Tesoro Scott Bessent, che sembra pronto a dimettersi in polemica con la linea dura sui dazi. Lo ha rivelato la conduttrice di Msnbc Stephanie Ruhle, ex dirigente di Wall Street con buoni agganci nel mondo finanziario: «Le mie fonti dicono che Scott Bessent è un po’ l’uomo strano lì e che, nella cerchia ristretta che ha Trump, il presidente non è vicino a Scott Bessent né lo ascolta. Alcuni mi hanno detto che sta cercando una via di fuga per provare ad arrivare alla Fed, perché negli ultimi giorni sta davvero danneggiando la sua credibilità e la sua storia sui mercati». Perdere il segretario del Tesoro dopo neppure tre mesi sarebbe un grave colpo per Trump. Bessent, che ha costruito la sua fortuna di 521 milioni di dollari gestendo hedge fund, era considerato un moderato. Pur a favore dei dazi, non era per un approccio così traumatico. Dopo l’annuncio del “Liberation Day” aveva invitato a non reagire per evitare un’escalation, ma la Cina ha ignorato il suo suggerimento varando misure ritorsive. Mentre qualche iconica azienda mondiale ha cominciato a sospendere il suo export verso gli Usa, come la Jaguar Land Rover (di proprietà dell’indiana Tata Motors).

L’allarme di Cruz

Un altro segnale preoccupante per il presidente arriva da uno dei suoi alleati più stretti, il senatore texano Ted Cruz, che ha messo in guardia contro un potenziale «bagno di sangue» per il suo partito nelle elezioni di Midterm del 2026 se i dazi mandassero l’economia Usa in recessione. Cruz ha anche previsto nel suo podcast un destino «terribile» per la più grande economia del mondo se scoppiasse una vera e propria guerra commerciale e i dazi di Trump, così come qualsiasi misura di ritorsione sui beni Usa, rimanessero in vigore a lungo termine.

“Giù le mani”

Intanto “Hands Off”, giù le mani, diventa lo slogan della più grande protesta anti-Trump e anti-Musk in Usa e nel mondo da quando The Donald è tornato alla Casa Bianca. Nei 50 Stati Usa e a Washington sono state organizzate oltre 1200 manifestazioni, mentre varie forme di contestazione sono andate in scena in vari Paesi stranieri, dal Canada al Messico, dalla Germania alla Francia, dalla Gran Bretagna al Portogallo e all’Italia, con iniziative in particolare a Londra, Parigi, Roma. Le proteste hanno toccato varie città americane, da New York a Boston, da San Francisco a Portland. Ma l’epicentro è stata Washington, dove migliaia di attivisti - come ha constatato l’Ansa sul posto - si sono radunati sul National Mall sotto Washington Monument, a due passi dalla Casa Bianca. Una folla variopinta di tutte le età e con slogan originali, come se dopo tanto tempo lo smarrito popolo dem avesse ritrovato forza e creatività per la «resistenza», come recita uno dei cartelli all’ombra dell’obelisco. “Wake up and smell the coup” (Svegliatevi e sentite l’odore del golpe), “Trump golfs while Usa burns” (Trump gioca a golf mentre gli Usa bruciano), “Aren’t you tariffied?” (Non sei soggetto a dazi?) sono alcuni degli altri slogan. Molti ammoniscono a «tenere giù le mani» dalla democrazia, dalla sanità e da tutto quello che è finito nel mirino di Trump e Musk, dipinti nei cartelli come due nazisti. I numeri non sembrano da record, come invece successe con la marcia delle donne che nel 2017 portò nella capitale Usa circa mezzo milione di persone poco dopo il primo giuramento del tycoon. Finora negli Usa le contestazioni sono state isolate e di tono minore, ma la rabbia sta crescendo dopo i tagli indiscriminati alla spesa pubblica, la stretta su diritti e libertà, nonché i dazi che - secondo molti economisti - rischiano di aumentare il costo della vita. Mosse che hanno fatto precipitare il consenso del presidente al 43%, la percentuale più bassa dal suo insediamento.

