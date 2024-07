Musk donerà 45 milioni ogni mese 

Washington. Elon Musk si schiera con Donald Trump. Dopo l’attentato all’ex presidente, il miliardario gli ha espresso sostegno in oltre 100 messaggini su X augurandogli «pronta guarigione» e lodando la sua «eccellente decisione» di nominare J.D. Vance come vice. A confermare la passione del patron di Tesla per Trump (i gruppi che lo sostengono hanno raccolto per lui nel secondo trimestre più di 400 milioni di dollari) è la sua decisione di versare 45 milioni di dollari al mese a un nuovo super Pac a sostegno dell’ex presidente. Ad America Pac stanno già effettuando donazioni anche altri nomi eccellenti, dal co-fondatore di Palantir Technologies Joe Lonsdale ai gemelli Winklevoss, storici nemici di Mark Zuckerberg. Il pac ha incassato fondi per 8,75 milioni nei tre mesi che si sono chiusi il 30 giugno, fra i suoi obiettivi c’è quello di spingere gli elettori a votare in anticipo negli Stati chiave. Musk, riporta il Wall Street Journal, intende iniziare a versare il suo contributo a partire da questo mese.

