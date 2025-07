Musk cerca seggi per il 2026 

New York. Strappare voti a Donald Trump, conquistare seggi al Congresso per creare una fronda in grado di ostacolare l'agenda del presidente ed evitare la bancarotta degli Stati Uniti. Elon Musk ha le idee ben chiare sugli obiettivi del suo America Party: capitalizzare sulla spaccatura fra Trump e il tradizionale partito repubblicano, così da conquistare voti alle prossime elezioni di metà mandato e cambiare gli equilibri a Capitol Hill, dove al momento i repubblicani hanno la maggioranza.

Strategia

«Il modo in cui intendiamo spezzare il sistema monopartitico è usare una variante di come Epaminonda distrusse il mito dell'invincibilità di Sparta a Leuttra: forza estremamente concentrata in un punto preciso del campo di battaglia», ha spiegato un combattivo Musk su X. Nei giorni scorsi il miliardario aveva ipotizzato l'idea di concentrarsi su «2-3 seggi al Senato e 8-10 alla Camera», sufficienti ad assicurare al suo partito il voto decisivo sulle leggi più controverse, «garantendo così la vera volontà del popolo». Numeri che avrebbero consentito la bocciatura del “big beautiful bill” di Donald Trump, sul quale si è incrinata la sua intesa con il presidente. La legge di bilancio fortemente voluta dal tycoon è stata approvata in Senato con il voto decisivo del vicepresidente JD Vance dopo che tre senatori repubblicani si sono opposti. Alla Camera è passata con una manciata di voti e due deputati conservatori contrari.

Ostacolo

La risicata maggioranza repubblicana in Congresso sarà messa alla prova alle elezioni di metà mandato del 2026, quando un terzo dei senatori e tutti i deputati dovranno sottoporsi agli elettori. I democratici sperano che i tagli all'assistenza sanitaria consentano loro di riconquistare la Camera o il Senato così da poter opporre maggiore resistenza a Trump. Musk e il suo America Party puntano invece a qualche seggio per essere l'ago della bilancia. Secondo gli osservatori, il partito del miliardario può aspirare fino all'8% dei voti anche solo appoggiando i candidati repubblicani che si oppongono al presidente. Su tutti spicca il deputato del Kentucky, Thomas Massie.

