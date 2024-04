Musk, blitz in Cina per recuperare quote di mercato 

Pechino. Elon Musk vola a sorpresa in Cina e incontra il premier Li Qiang. Il padrone di Tesla vuole ottenere da Pechino l’ok alle funzioni “Full Self-Driving”, al momento limitate dal divieto di raccogliere dati in aree ritenute sensibili e, soprattutto, di trasferirli fuori dalla Cina. Musk vorrebbe spostare i dati negli Usa per addestrare i suoi modelli di guida assistita e renderli sempre più efficienti e accurati. L'impossibilità di offrire un servizio di guida autonoma completo mette Tesla in una posizione di svantaggio rispetto ai costruttori di auto elettriche cinesi che, in molti casi, possono guidare quasi autonomamente nella maggior parte degli scenari.

Nei primi tre mesi dell’anno le vendite di Tesla in Cina sono calate del 4%, secondo i dati di Automobility, e la sua quota di mercato si è attestata al 7,5%, ben al di sotto del 33% di BYD, il produttore di auto cinese in cui ha investito Warren Buffett. Con la visita Musk spera di accreditarsi presso Pechino e non finire vittima dello scontro commerciale fra Stati Uniti e Cina, che vede in TikTok e i suoi dati come l’ultima frontiera. Il suo viaggio a Pechino segue di una settimana l’improvvisa decisione di cancellare - per «obblighi» legati a Tesla - il programmato viaggio in India, dove avrebbe dovuto incontrare anche il premier Narendra Modi e dove starebbe valutando di avviare la produzione di auto. Per Tesla il 2024 si è aperto in salita. Il primo trimestre si è chiuso con un utile in calo del 55% e ricavi scesi del 9%. Una performance deludente che ha alimentato le difficoltà di inizio anno di Tesla a Wall Street.

