Musk agli statali: 48 ore per dirmi che fate. Ma l’Fbi non ci sta 

Washington. Elon Musk dà 48 ore, in pieno weekend, ai dipendenti federali per spiegare e giustificare il loro lavoro. Chi non obbedisce entro oggi rischia di perdere il posto.

L'ultimatum è in una email inviata a 2,3 milioni di lavoratori pubblici, scatenando il panico nelle agenzie governative. Molti dipendenti si sono rivolti ai legali per capire come replicare, altri aspettano indicazioni dei loro superiori. La Nasa ha indicato allo staff di rispondere rapidamente e in modo dettagliato, mentre Fbi e il Dipartimento di Giustizia hanno rotto le fila e chiesto ai lavoratori di non rispondere, temendo una fuga di informazioni riservate. L'email è stata inviata dopo che Donald Trump ha esortato Musk a essere più «aggressivo» nella sua azione di riforma e di taglio dei costi. Un richiesta accolta subito dal miliardario. Ma secondo gli esperti la richiesta è probabilmente una violazione delle leggi federali e rappresenta un problema i dipendenti delle agenzie che non possono diffondere informazioni a terzi senza un'esplicita autorizzazione. L'Fbi di Kash Patel, fedelissimo di Trump, indicando di non eseguire l'ordine di Musk ha fatto sapere che «le revisioni saranno condotte in linea con le procure dell'agenzia». E il Dipartimento di Stato di Marco Rubio ha comunicato che risponderà per i suoi dipendenti: «Nessuno è obbligato a riportare le sue attività al di fuori della catena di comando del ministero». Una frenata anche dal Dipartimento di Giustizia, i capi divisione hanno chiarito che al momento non è necessario rispondere. Il timore della giustizia americana è che vengano diffusi dettagli su indagini non pubbliche in corso, incluse prove presentate davanti ai gran giurì. «Elon Musk sta traumatizzando i dipendenti federali e le loro famiglie. Non ha alcuna autorità legale per effettuare questo tipo di richieste», ha denunciato il leader dei democratici alla Camera Hakeem Jeffries. Anche fra i repubblicani ci sono perplessità: «Molti lavoratori federali sono sotto un contratto sindacale, quindi non so quanto questa direttiva possa essere utile», ha osservato il deputato Michael Lawler.

