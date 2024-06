«Musicultura è il mio futuro» Ora Bianca Frau si gioca la finale 

Dagli studi jazz al palco di Musicultura, via Bruxelles: Bianca Frau, 29 anni, cantautrice sassarese è tra gli 8 finalisti del festival dedicato alle nuove promesse fra i cantautori della musica popolare e d’autore contemporanea e si esibirà live il 21 e 22 giugno allo Sferisterio di Macerata, nelle due serate dove il pubblico del monumentale teatro all'aperto che sorge nel centro storico della città marchigiana decreterà il vincitore assoluto.

Il percorso

Bianca Frau ha raggiunto la fase finale con il brano “Va Tutto Bene”, superando dapprima le selezioni tra i 1187 artisti iscritti al concorso provenienti da tutta Italia e poi convincendo la commissione d'ascolto alle audizioni live lo scorso mese di marzo, al teatro Lauro Rossi di Macerata, risultando così tra gli 8 artisti che si esibiranno nella finale allo Sferisterio.

Il brano

“Va Tutto Bene” è un brano che colpisce soprattutto perché impossibile da catalogare tra le produzioni di tendenza, quelle che in modo un po’ abusato vengono definite mainstream. Il brano si discosta decisamente dai modelli di riferimento, e si caratterizza per la sua carica musicale avvolgente, frutto di una efficace miscelazione tra melodia e ritmica realizzata con sonorità elettroniche che non debordano mai nella tentazione di essere fini a sé stesse, abilmente arrangiate dal produttore e compositore e francese Jean Prat. A completare il quadro di fresca originalità, che l'ascolto del brano restituisce, emerge in modo determinante la vocalità fortemente riconoscibile e dai tratti marcatamente personali di Frau, che trasmette con energia e convinzione i contenuti di un testo mai banale. Le tematiche sono quelle della pressione sociale e della paura del giudizio. «Spesso quando diciamo che va tutto bene», ci spiega la cantautrice sassarese, «lo facciamo semplicemente per non fare pesare il nostro disagio sulle altre persone: cerchiamo di apparire sempre al meglio di noi stessi, perché temiamo il giudizio altrui».

Il curriculum

Bianca Frau, dopo avere conseguito il diploma di primo livello in canto jazz al Conservatorio Canepa di Sassari, nel 2019 si è trasferita a Bruxelles, dove sta proseguendo i suoi studi musicali jazz. Il suo interesse per gli scenari internazionali si era sviluppato già grazie alla partecipazione al “JAIN – Jazz and Interculturalism”, progetto del programma comunitario Creative Europe, con scambi tra giovani musicisti provenienti da Serbia, Albania e Sardegna, ospitato dal Musica sulle Bocche International Jazz Festival, sotto la direzione artistica del musicista Enzo Favata. L'influenza delle composizioni tradizionali sarde, che hanno comunque accompagnato in gioventù la sua formazione, è per ora assente nella produzione della cantautrice: «La Sardegna ha sempre un posto speciale nel mio cuore, ma al momento ho sospeso i progetti musicali legati alla mia terra per dedicarmi completamente a questa nuova avventura, di cui Musicultura, ora, è una tappa importante, e, speriamo, una nuova ripartenza».

