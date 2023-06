Musicisti in gara, scuola premiata 

L’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo di Villamar si qualifica primo al Concorso internazionale della Sibaritide che si è svolto a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Il riconoscimento è stato ottenuto grazie agli alunni di pianoforte Lorenzo Mandis e Christian Melis e dall’alunno di percussioni Oscar Cadeddu, che hanno conquistato il primo premio con votazione 100 su 100 nella categoria solisti. Soddisfatti i docenti Daniela Ghiani, Carmine d’Alena, Isabella Piras e Paolo Sulis. «Viva la musica e viva le emozioni che sa suscitare in tutto il territorio – così il dirigente scolastico Roberto Scema –. Sono soddisfatto dell’impegno dei ragazzi, della collaborazione delle famiglie e dei docenti, stimolo continuo per affrontare nuove sfide». ( f. c. )

