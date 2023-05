Musicisti beffati da Ita: agli strumenti si applica la tariffa per i turisti  

Due tariffe differenti, una (agevolata) per i passeggeri e l’altra (carissima) per gli strumenti musicali. Quando ha ricevuto la telefonata dell’agenzia di viaggi, Mauro Palmas ha sperato in uno scherzo: «Viaggio spesso per i concerti in giro per l’Italia, ma non mi è mai capitata una cosa simile», racconta il musicista e compositore cagliaritano.

L’appuntamento

A luglio sarà inseme alla cantante Elena Ledda e al maestro di launeddas Luigi Lai a Cervia, su uno dei palchi del Ravenna Festival. E quando ha cominciato a pianificare il viaggio ha avuto la sorpresa. Palmas si porta dietro due strumenti particolari: un liuto cantabile e una mandola. Sono delicati e preziosi e dunque non possono essere imbarcati nella stiva: «Hanno un valore incalcolabile, per vari motivi. L’assicurazione delle compagnie aeree non potrebbe mai risarcire completamente gli eventuali danni. E poi non posso rischiare che siano smarriti: non potrei più lavorare». Così abitualmente gli strumenti viaggiano in cabina, ma essendo la custodia troppo grande per le cappelliere sopra le poltrone, Palmas – come tanti altri musicisti – solitamente acquista un “extra seat”, cioè un posto in più a bordo dell’aereo. Questa volta ha prenotato un volo di Ita Airways, che ha applicato a lui e agli altri passeggeri una tariffa agevolata da residenti nell’Isola: 170 euro per un Cagliari-Milano andata e ritorno. Agli strumenti invece ha assegnato un prezzo da turista: 489 euro, quasi tre volte tanto. In tutto sono 659 euro.

L’ingiustizia

«Con una tariffa del genere ormai si vola a New York», sorride Elena Ledda, pensando anche ai turisti che questa estate prenoteranno una vacanza in Sardegna. Sembra incredibile che non venga riconosciuto, per il sedile extra, lo stesso prezzo dedicato ai passeggeri residenti. Si tratta di strumenti che utilizziamo per lavorare, ci seguono in tutto il mondo». C’è poi un secondo aspetto, che non riguarda il paradosso – o forse sarebbe meglio chiamarla ingiustizia – della tariffa differenziata per gli strumenti musicali, ma è semmai legato all’andamento dei prezzi: «Se un biglietto per volare in estate, prenotato con due mesi di anticipo, costa quasi 500 euro ai turisti e chiunque non sia residente nell’Isola, vuol dire che c’è un grosso problema, che riguarda tutti noi».