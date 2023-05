Musicisti baby in concerto 

Cinquantadue alunni della scuola primaria si sono esibiti, venerdì all'Ipia, in un saggio musicale davanti a genitori e nonni. Dopo sei mesi di attività seguiti da Anna Carla Lecca, 40 anni, diplomata in pianoforte al conservatorio l’esito finale ha emozionato le famiglie. Gli alunni di prima e seconda hanno lavorato sugli strumenti a percussione, la terza sui tubi sonori, le quarta con i flauti e la quinta con le chitarre. Nel gran finale i piccoli studenti hanno dato prova di quanto appreso e hanno salutato il pubblico cantando l’inno di Mameli. Ogni bambino ha imparato a collaborare con i compagnetti nel segno dell’inclusione. «Nessuno fa qualcosa da solo, abbiamo lavorato come una squadra – ha detto Lecca – ci siamo visti come un’orchestra».