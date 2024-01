Musiche palestinesi nell’Orto-giardino 

Domenica alle 11 all'Orto Giardino di “Mariposa de cardu”, in collaborazione con “Le Compagnie del Cocomero Sardegna Palestina”, Il Crogiuolo propone con il gruppo Falastin fi qalbi, la lettura in musica di “Stato d’assedio” di Mahmoud Darwish.

“Falastin fi qalbi, Palestina nel mio cuore” è un progetto in cui la musica palestinese si fonda con la musica tradizionale sarda. Le due culture convergono creando suggestioni e contaminazioni musicali. “Stato d’assedio” è, invece, la miglior raccolta di poesie di Mahmoud Darwish, in grado di mostrare molti dei temi cari al grande autore senza rinunciare ad una spiccata attualità. Questa raccolta è nata a Ramallah nel gennaio 2002, nelle settimane in cui la città era assediata dalle truppe israeliane. Mahmud Darwish, che a Ramallah viveva, con il suo testo racconta il suo vivere da assediato.

