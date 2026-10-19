“Musical Night”, batte forte il cuore di Cagliari 

Ci sono le melodie di Broadway, le atmosfere del West End londinese e la passione di 170 persone che trasformano il teatro in un’esperienza di condivisione e solidarietà. Dopo il successo delle prime rappresentazioni, che a giugno hanno richiamato più di 1.200 spettatori, torna a Cagliari “Musical Night”, lo spettacolo nato dall’incontro di quattro realtà artistiche cittadine. Un viaggio tra le canzoni che hanno fatto la storia del musical, in scena domani alle 21 al Teatro Massimo.

I grandi titoli

Da “Annie” a “Hercules”, passando per “Sister Act”, “Mamma Mia!”, “The Greatest Showman” e “Jesus Christ Superstar”. Sono i titoli di un percorso tra personaggi, coreografie e melodie entrate nell’immaginario collettivo. Un repertorio che attraversa epoche, alternando la leggerezza della commedia musicale a racconti capaci di emozionare, con la musica a fare da filo conduttore. Una produzione interamente dal vivo, resa possibile dall’impegno di circa 170 persone tra attori, ballerini, coristi, orchestrali, tecnici e staff. Sul palco prende così forma un lavoro collettivo che coinvolge generazioni diverse, unite dalla voglia di raccontare storie attraverso la musica. Il progetto nasce dalla collaborazione tra le compagnie Il Mosaico e Phoenix, il coro gospel Black Soul e la compagnia Divadlo. Quattro realtà che hanno unito esperienze e linguaggi artistici per dare vita a uno spettacolo capace di andare oltre l’intrattenimento. Una formula che a giugno aveva conquistato il pubblico cagliaritano, registrando il tutto esaurito in entrambe le serate.

Il teatro che unisce

Dietro “Musical Night” convivono storie associative che attraversano generazioni. Il Mosaico, attivo da circa quarant’anni, ha realizzato decine di produzioni, da “Grease” ad “Aggiungi un posto a tavola”, fino a “Il Re Leone”. Il coro Black Soul, fondato nel 1998, ha costruito la propria identità attorno al contemporary gospel, tra spiritual, blues, jazz e soul, esibendosi anche all’estero. La compagnia Phoenix, nata nel 2011 e composta prevalentemente da giovani, ha portato in scena storie ispirate all’universo Disney, tra cui “Aladdin” e “La Sirenetta”. Completa il gruppo Divadlo, attiva dal 1995, con un repertorio che spazia da “Jesus Christ Superstar” a “Hair” e alla commedia musicale italiana. Il Mosaico, Phoenix e Black Soul sono affiliati ai Cinecircoli Giovanili Socioculturali e hanno sede operativa nell’Oratorio salesiano di San Paolo; Divadlo è nata nella parrocchia cagliaritana di San Pio X. A unirli è un’idea di teatro fondata sul volontariato: tutti contribuiscono gratuitamente alla produzione, destinando parte dei proventi, al netto delle spese, a iniziative solidali. «Come di consueto utilizzeremo parte del ricavato per sostenere le opere salesiane, e in particolare le attività di educazione dei giovani, sia a livello locale che per le missioni estere nei paesi poveri», spiegano gli organizzatori. Un impegno che porta la solidarietà ben oltre il palcoscenico.

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