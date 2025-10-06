VaiOnline
Collinas.
07 ottobre 2025 alle 00:30

Musica, yoga e ginnastica per vivere meglio 

A Collinas sono in rampa di lancio alcune attività che arricchiscono l’offerta per i cittadini. Oltre all'apertura delle iscrizione per la scuola civica di musica con i corsi in partenza per novembre (il modulo di iscrizione deve essere presentato entro il 31 ottobre), in programma anche dei corsi di yoga e di ginnastica dolce.

Le attività di yoga verranno riavviate oggi: appuntamento dalle 16 alle 17 e dalle 17,15 alle ore 18,15 nel locali dell’ex scuola elementare.

I corsi di ginnastica dolce riprenderanno invece giovedì dalle 16 alle 18, negli stessi locali.

«Il nostro impegno per mantenere vivace la vita della nostra comunità – spiega il sindaco, Francesco Sanna – si concretizza attraverso attività che, nell’essere occasione di formazione, benessere, crescita, sono anche momenti di inclusione sociale e scambio intergenerazionale. Quest’anno una novità: la ginnastica dolce sarà accessibile non solo per gli ultracinquantenni, ma anche per coloro che hanno una diagnosi di fibromialgia, una patologia solo di recente riconosciuta come invalidante e per la quale è necessaria maggiore attenzione sociale».

