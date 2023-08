Musica troppo alta Metroman cacciato  da Cala Mariolu 

Sta girando la Sardegna con il suo zaino-amplificatore da otto chili sulle spalle e canta i pezzi più celebri della musica italiana. Dopo esser stato cacciato da un locale a Porto Cervo, a Metroman, al secolo Nicolò Modica, di Torino, 32 anni, 530 mila followers su Facebook, si è visto riservare stessa sorte a Cala Mariolu, perla sulla costa di Baunei.

Un addetto ai controlli nella celebre spiaggia, in servizio per il Comune, gli ha vietato di proseguire la sua performance e sui social si è sollevato un ampio dibattito tra favorevoli e contrari alle irruzioni improvvise dell’artista di strada che di consueto si esibisce nelle metropolitane delle grandi città.

Ricchi e poveri

Quando è arrivato a Mariolu, solita cassa sulle spalle, microfono in mano e cameraman personale al seguito, Metroman - che si esibisce uandeground nelle grandi città h- a intonato “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri. L’addetto alla vigilanza gli ha fatto spegnere l’impianto e lo ha allontanato. Il video è stato rilanciato sul canale social di Metroman.

Fino a ieri sera il post - “Cacciato da Cala Mariolu” - contava più di 3 mila reazioni e 2.200 commenti.

Un caso

Il sindaco di Baunei, Stefano Monni, ha subito contattato Metroman per un chiarimento. «Nessuno lo ha cacciato, però ci sono delle regole da rispettare di cui Metroman mi ha detto di non esserne a conoscenza. Gli ho spiegato che i baunesi, i sardi, non cacciano nessuno, però pretendono rispetto dei luoghi, di chi li frequenta e di chi li abita. Cala Mariolu è all’interno di un’area Sic frequentata da turisti e abitata, nelle scogliere, da diverse specie di volatili che non tollerano attività di questo genere».

I divieti

Già da tempo si sa che le emissioni acustiche di particolare intensità in queste zone non sono ammesse. Metroman, a quanto pare, non è l’unico a non saperlo. Invero, capita spesso che alcune motonavi sollevino i decibel, raggiungendo le emissioni della cassa portata in spalla da Metroman: «È vero - conferma il sindaco - e giustamente sono state segnalate agli organi di vigilanza». Monni cala il sipario sulla vicenda invitando Metroman a Santa Maria Navarrese: «È un contesto più adeguato a una sua esibizione».

