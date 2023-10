Musica tradizionale davanti al museo: un’idea che funziona 

Giorno di chiusura settimanale: mai. Al museo Archeologico nazionale, alla Cittadella dei musei in piazzetta Arsenale, è una domenica con presenze di tutto rispetto: un po’ meno rispetto ai seicento di sette giorni prima, che però era la prima domenica del mese e, in quanto tale, l’ingresso era gratuito. Non così ieri, ma i visitatori c’erano eccome.

L’Archeologico ha azzeccato la formula - quella di non osservare il giorno di chiusura, facendo riposare parte del personale ogni giorno della settimana a rotazione -, ma parlarne con il suo direttore Francesco Muscolino non è facile. Nel senso che bisogna alzare la voce, perché a fianco all’ingresso del museo si fa musica dal vivo (e che musica) grazie alle launeddas di Luigi Lai, ai Tenores San Gavino di Oniferi e a Kinda, il gruppo gallurese di Sandro Fresi, Marco Muntoni e Mauro Fresi. «È un’idea che sta funzionando la domenica», commenta Muscolino, «e che ora riproponiamo il giovedì pensando soprattutto alle scolaresche. Oltretutto, il giovedì fanno sosta in città le navi da crociera». Abbinata all’apertura sette giorni su sette da marzo a tutto ottobre, «l’idea funziona e porta visitatori anche alla Pinacoteca, qui alla Cittadella», conclude il direttore del museo. L’allestimento ruota intorno all’antico. La visione è moderna. (l. a.)

