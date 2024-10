Musica tra le righe, Filippo Tenisci a Cagliari 

Nuovo appuntamento con l’associazione culturale Ponticello all’interno della rassegna Musica tra le righe che martedì 15, alle 20.30, a Palazzo Siotto, a Cagliari, in via dei Genovesi 114, ospiterà Filippo Tenisci in scena con le musiche di Haydn, Beethoven, R. Wagner/F. Liszt (parafrasi di Liszt sulle opere di Wagner).

Pianista versatile, specializzato nel repertorio romantico, Filippo Tenisci è un musicista giovanissimo, di soli 26 anni. Ha concluso i suoi studi nel 2022 al Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno laureandosi con 110, Lode e Menzione d’Onore, ed è stato eletto come Miglior Laureato Accademico 2021/22 ottenendo il Premio Galletta.

Ha recentemente curato l’incisione integrale delle trascrizioni Wagner/Liszt per la nota etichetta Da Vinci Publishing, e ha inoltre registrato la 2° Sinfonia di Beethoven nella trascendentale trascrizione di Franz Liszt per Rai 5 in occasione del Format Televisivo “UT Musica – Il Mascagni a Livorno”. È un pianista attivo in Italia e in tutta Europa, e proprio nel 2024 ha debuttato al Museo Teatrale della Scala a Milano e al Teatro Verdi di Pisa. Inoltre, in occasione della Festa della Repubblica Italiana 2023, su invito del Console Generale, ha debuttato alla City Hall di Hong Kong. È vincitore di prestigiosi concorsi come il “Premio Crescendo” di Firenze, il “Dinu Lipatti” e il Premio “Franz Liszt” di Roma. Nel 2021 ha debuttato con l’orchestra di Roma Tre eseguendo il Concerto n.15 K.450 di W.A. Mozart, sotto la direzione del maestro Sieva Borzak.

