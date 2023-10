Musica, teatro e gusto: è Autunno in festa 

Teatro, musica e degustazione di vini per l’Autunno in festa, la rassegna culturale organizzata dal Comune di Selargius. Ieri il primo appuntamento con la commedia in tre atti in campidanese “Sa bingia de Sidori”, che ha riportato sul palco del teatro Si ‘e Boi la compagnia amatoriale “Sacro cuore”. Venerdì e sabato si replica con “Vini sotto le stelle”: appuntamento dalle 17 alle 23, in piazza Sì ‘e Boi, pronta a ospitare un punto ristoro allestito per l’occasione dove sarà possibile degustare una selezione di vini novelli. Domenica spazio alle note del flamenco, accompagnate dalle danze gitane, con lo spettacolo messo in scena da Claudio Deoricibus e gruppo. Chiusura sabato 11, con il “Gran galà della musica”, che vedrà esibirsi il tenore Mauro Secci e i soprani Vittoria Lai e Claudia Spiga, guidati dal direttore d’orchestra Ignazio Perra. «Veniamo così incontro ai gusti e alle esigenze di tutta la cittadinanza», dice l’assessora alla Cultura Oriana Bernardi. «In continuità con il passato», sottolinea, «riproponiamo alcuni appuntamenti che già nelle scorse edizioni sono stati accolti positivamente dal pubblico, ai quali andiamo ad aggiungere due nuovi spettacoli più strettamente culturali». ( f.l. )

