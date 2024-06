Musica sulle Bocche,  ventiquattresimo anno L’Isola si fa palcoscenico 

L'omaggio di Mogol e delle Medit Voices a Battisti nella foce del Coghinas, l'alba di Castelsardo con i Cuncordu di Orosei, la taranta elettronica dei Kalàscima all'Asinara. E ancora, ad Alghero Matteo Mancuso, chitarrista fuoriclasse invidiato dai big come Joe Bonamassa e Al Di Meola, e la Chiesa di San Pietro delle Immagini a Bulzi animata dalla Banda Garibaldina di Monte Surdu. Musica di grande qualità per esaltare i luoghi del Nord Sardegna. Il Festival Internazionale Musica sulle Bocche continua a sollevare l'asticella, come voluto dal suo creatore Enzo Favata. Un altro esempio? Il progetto B.U.M., acronimo di Beatiful Universal Music con stelle mondiali: la cantante e compositrice indiana Bindhumalini Narayanaswamy, la cantante marocchina Hind Ennaira, il batterista argentino Pablo la Porta, insieme a Pasquale Mirra (vibrafono), Fabio Giachino (pianoforte) e Marco Frattini (percussioni).

Le anteprime

Apertura il 4 agosto nel Castello di Chiaramonti col trio di Irene Salis, che mescola jazz, elettronica e sperimentazione sonora. La chiesa di San Pantaleo (Martis) ospita il giorno dopo il trio della pianista giapponese Eri Yamamoto. Il 6, nel molo dell’imbarcadero alla foce del Coghinas di Valledoria, il protagonista è il chitarrista Marcello Peghin, mentre il giorno dopo nella stessa location Mogol e le vocalist Medit Voices dirette da Angelo Valori renderanno omaggio a Lucio Battisti. Chiusura delle anteprime all'alba del 14 agosto nella spiaggia Balai di Porto Torres con il concerto di Pasquale Mirra.

Il cartellone

Il 16 agosto ad Alghero in prima assoluta c'è B.U.M. progetto di “musica universale”. Dal 17 trasferimento a Castelsardo per una quattro giorni densa dall'alba al tramonto. Si parte col duo jazz Fabio Giachino (piano) e Flavio Boltro (tromba). A seguire il quintetto del sassofonista jazz Raffaele Casarano. L'alba del 18 verrà salutata sulle note del Cuncordu di Orosei, poi il quartetto del sassofonista Lorenzo Simoni, il Giipuja Quartet del croato Damir Grbac Rjieka, il Dresch Quartet (Ungheria) e conclusione della giornata col quartetto Thenda. Il 19 si apre con la performance del trio della sassofonista Sophia Tomelleri, si prosegue col quartetto del pianista Emiliano D'Auria e il sestetto della Lituania del pianista Dainius Pulauskas. In chiusura la violoncellista tedesca Anja Lechner, star della Ecm Record. All’alba del 20 agosto, sul molo Sovraflutto del porto di Castelsardo, il duo Guerzioncellos, alias i violoncellisti bolognesi, padre e figlio, Tiziano ed Enrico Guerzoni. In giornata omaggio al batterista Paolo Vinaccia commissionato dal norvegese Moldejazz Festival col chitarrista Audum Ashim, Daniele di Bonaventura al bandoneon ed Enzo Favata, ai sax ed elettronica. Altrettanto imperdibile “Lilamors” progetto del trio della slovena Ana Cop. A seguire, la reunion del quintetto Daniele di Bonaventura, Marcello Peghin, Salvatora Maltana, UT Gandhi ed Enzo Favata, a 25 anni dall'uscita dell'album “Atlantico”. Infine la musica elettronica dell’islandese Hilad Hanason. Il 21 al convento di Ploaghe performance del quartetto La Porta-Mirra-Favata- Bindhumalini. Il 22 all’isola dell’Asinara i Kalàscima proporranno un live trascinante dove reinventano la taranta con un mix di elettronica e beat lisergici. Il 23 ad Alghero c'è il siciliano Matteo Mancuso, star della musica mondiale, il 24 a Tergu il quintetto soul dei Deja Vu. Chiusura il 25 agosto a Bulzi con la Banda Garibaldina di Monte Surdu.

RIPRODUZIONE RISERVATA