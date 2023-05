Musica sulle Bocche A Castelsardo arriva Alfredo Rodriguez 

Anche quest’anno il festival Musica sulle Bocche, giunto alla sua ventitreesima edizione, proporrà un cartellone di grande interesse, con artisti che da tutto il mondo animeranno i centri del nord Sardegna per un mese, quello di agosto, all’insegna del jazz e della musica di qualità. Un programma ricco di appuntamenti in cui spiccherà il concerto del trio del pianista e compositore cubano Alfredo Rodriguez, in programma a Castelsardo il 18 agosto. «Scoperto da Quincy Jones, che lo ha subito voluto come suo collaboratore, Rodriguez è un grandissimo pianista, capace di fondere la straordinaria tradizione cubana con le tendenze più innovative del jazz moderno», spiega il direttore artistico del festival, Enzo Favata.

A Castelsardo Rodriguez si esibirà accompagnato da Yarel Hernandez al contrabbasso e Michael Olivera alla batteria e percussioni per un concerto che si preannuncia tra i più interessanti dell’estate musicale sarda. La prevendita dei biglietti è già aperta sul sito dice.fm.

RIPRODUZIONE RISERVATA