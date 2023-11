Musica, sport, televisione e un grande amore per l’Isola 

La prima edizione del Premio Cavallino della Giara, sabato a Tuili, è stata un successo. Nella suggestiva Villa Asquer, la sala era piena e i partecipanti, accorsi da tutte le parti dell’isola, erano oltre i 140 posti a sedere disponibili. A ricevere i premi tante personalità di spicco, da Valentina Caruso a Maria Giovanna Cherchi, con menzioni speciali per Beppe Convertini e Mal, nonché un premio speciale per la tutela del paesaggio assegnato all'editore del gruppo L’Unione Sarda Sergio Zuncheddu. Questo progetto, promosso dall'Amministrazione tuilese guidata da Andrea Locci e dall'Associazione Isolarte, è è stato realizzato grazie alla collaborazione della Fondazione Altopiano della Giara.

L’evento

«Creare un evento di richiamo traghettando sulla Giara personalità illustri e testimonial che possano fare da cassa di risonanza di un territorio che merita di essere conosciuto a livello sia nazionale che internazionale». Questa è l’idea del promotore del premio, Maurizio Porcelli. L’attrattiva maggiore di quest’area sono i cavallini endemici e durante la cerimonia la sorpresa non è mancata: il vice sindaco di Tuili, Maurizio Concas, ha sorpreso tutti portando un cavallino nel grande piazzale di Villa Asquer per un incontro ravvicinato con Mal. La regione offre non solo cavallini, ma anche un ambiente naturale con una natura selvaggia e ostile che attrae, insieme alle tradizioni culturali, esperienze popolari ed enogastronomiche uniche.

Le premiazioni

I due premi alla carriera vanno a personalità che nel corso della loro vita professionale hanno mostrato grandissima attenzione alle tematiche ambientali. Mal, cantautore di origini inglesi è autore di successi indimenticabili. Quella sua “Furia Cavallo del West” a Tuili, terra dei cavallini, è sembrata quasi una colonna sonora naturale. L’altro premio va a Beppe Convertini, conduttore oggi al timone di “Uno Mattina in famiglia. Ha sempre puntato su una divulgazione dell’Italia con occhio attento a natura, ecologia e territorio. Il Premio Cavallino della Giara ha onorato due personalità femminili. A Valentina Caruso, giornalista sportiva di Videolina, Radiolina e Sky Sport ma da quest’anno alla Rai per una nuova avventura nel piccolo schermo con un programma dedicato alla storia dell’Italia in viaggio, il premio rivelazione televisiva dell’anno. L’altra donna scelta dal Premio Cavallino della Giara è Maria Giovanna Cherchi, cantautrice e portabandiera della canzone tradizionale rielaborata in chiave etno-pop nella Penisola e in tutto il mondo. Il premio speciale è stato conferito all'editore del gruppo L'Unione Sarda, Sergio Zuncheddu, per il suo impegno straordinario nel sensibilizzare la Sardegna sui rischi legati all'installazione indiscriminata di impianti eolici e pannelli fotovoltaici. Attraverso il libro "Buongiorno SarDegna" e azioni quotidiane, Zuncheddu si batte per difendere l'Isola da imprese che minacciano il suo paesaggio e siti archeologici. La sua lotta, mirante a preservare la Sardegna per le generazioni future, è riconosciuta come una difesa incrollabile della casa comune di tutti i sardi.

