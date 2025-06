Musica, sport e cultura in piazza del Carmine: «Rinasce il cuore della città» 

Se è vero che per rendere sicuro un luogo e sottrarlo al degrado non c’è modo migliore che riempirlo di contenuti, la rinascita di piazza del Carmine potrebbe essere iniziata con “Carmine 2025”, la rassegna di comunità promossa dal Comune che dal 9 giugno e sino a tutto agosto la trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto.

Associazioni, artisti, operatori culturali e sportivi hanno dato disponibilità ad animare l’agorà di Stampace con eventi gratuiti. «Sono iniziative, oltre ai progetti di riqualificazione pubblica e privata, che ci auguriamo ridiano serenità al luogo», ha detto il sindaco Massimo Zedda presentando le iniziative. «Quanto alla sicurezza, nei giorni scorsi ho avuto un confronto con le autorità che si occupano dell’ordine pubblico ed è stato concordato il potenziamento dei presidi», ha aggiunto.

«Valorizziamo uno dei luoghi simbolo del centro storico con un programma denso e articolato nel quale chiunque possa proporre, esprimersi e contribuire», ha spiegato l’assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe. Il calendario, infatti, nasce perciò con un’impronta istituzionale, ma resta “aperto all’apporto delle realtà locali e delle associazioni», ha chiarito Chiappe aggiungendo che chi desidera organizzare eventi può farlo contattando l’assessorato al numero WhatsApp 340.2652620.

Il via agli appuntamenti è previsto per lunedì 9 con un concerto dell’orchestra del Conservatorio; mercoledì 11 presentazione del libro “L’imprevedibile accade” di Franciscu Sedda, con Maria Francesca Chiappe; venerdì 13 spettacolo “Dal fuoco al disarmo: il viaggio di Giovanna” a cura di Theandric Teatro Nonviolento; sabato 14 torneo di pallavolo a cura del Gruppo sportivo Aquila; lunedì 16 incontro su “I ritratti di donna in letteratura” a cura di Pina Doi, con Ada Lai e Gilberto Ganassi; martedì 17 presentazione del libro “Un amore di contrabbando” di Nicola Muscas, con la Brigata Dantesca; venerdì 20 manifestazione a cura della Polizia di Stato; sabato 21 sessione di yoga con Himalaya Yoga Shala; lunedì 23 reading letterario “Sanatorium”, racconti ambientati a Villa Clara a cura della Accademia d’Arte; martedì 24 presentazione del libro “Cagliari, i palazzi, le famiglie, le imprese” di Antonello Angioni, con Claudia Rabellino Becce; venerdì 27 Label Market mercato del vintage con musica e attività all’aperto; sabato 28 tennistavolo a cura della Federazione; lunedì 30 presentazione dei libri “Assassinio a La Sapienza” di Luciano Marrocu e “Sardinia noir” di Flavio Soriga

Il programma proseguirà a luglio e agosto con nuovi appuntamenti che verranno comunicati nelle prossime settimane.

