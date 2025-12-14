Musica, spettacoli, vin brulé e degustazioni in piazza 

Musica, degustazioni e mercatini nel cuore del paese. sono questi gli ingredienti delle manifestazioni del “Natale sangavinese”, che vuole rianimare il centro storico del paese e riportare la gente nelle vie cittadine. Così, su iniziativa del Comune con la Pro Loco e con le associazioni del paese, ci saranno diversi eventi da non perdere. Il 18 (alle 21) al teatro comunale di San Gavino lo spettacolo teatrale Ferra’s Legacy, curato dal Cedac, il 19 (alle 16) in piazza Marconi il Natale in piazza con una castagnata, Babbo Natale, caramelle e vin brulé, sabato 20 alle 18.30 al teatro di via Dante “Folk sotto l’Albero” con l’associazione musicale Città di San Gavino Monreale, dal 21 al 24 dicembre dalle 9.30 (alle 20) ci saranno nel mercato civico di via Santa Croce i mercatini di Natale con associazioni, artisti, hobbisti e tante sorprese. Il 23 dicembre spazio anche per i più giovani con il torneo Fifa curato dalla consulta giovanile. Il 7 gennaio un nuovo appuntamento del Cedac sempre al teatro di via Dante (alle 21) con lo spettacolo “A Mirror / Uno spettacolo falso e non autorizzato”.Così gli artigiani e gli imprenditori locali con le associazioni del paese cercano di far rivivere il cuore del paese in modo che continui ad essere un punto di incontro.

