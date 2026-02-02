VaiOnline
Selargius.
03 febbraio 2026 alle 00:29

Musica, spettacoli e letture per avvicinare i più piccoli al teatro 

Musica, spettacoli, balli sardi e letture per avvicinare i più piccoli al teatro. Continuano gli appuntamenti della rassegna Capitani coraggiosi della compagnia Cada Die Teatro, organizzata con la collaborazione del Comune di Selargius.

Domenica - 8 febbraio - si torna nel teatro civico Si ‘e Boi per un pomeriggio dedicato all’infanzia e alle famiglie, con diverse iniziative che mettono al centro il diritto dei bambini all’arte, alla cultura e al gioco. Dalle 16 spazio ai balli sardi, con l’associazione locale Fedora Putzu in collaborazione con Cuncordia a Launeddas, per avvicinare i bambini alle tradizioni isolane. A seguire letture dedicate ai più piccoli, e lo spettacolo teatrale.

Il progetto comprende anche la mostra sui diritti dei bambini all’arte e alla cultura, ideata da La Baracca – Testoni Ragazzi, l’iniziativa “Colora il tuo spettacolo”, che invita bambine e bambini a esprimere attraverso il disegno le emozioni vissute a teatro, e le attività ludiche “Giocare coraggiosi” a cura di Cemea Sardegna e “Giochiamo con trasporto” degli Amici della bicicletta Cagliari.

