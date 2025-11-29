VaiOnline
Bosa.
30 novembre 2025 alle 00:21

Musica, spettacoli e i mercatini nelle feste di Natale 

Clima di grande attesa in città che si prepara a vivere un periodo natalizio e di fine anno ricco di eventi e iniziative, da oggi sino all’Epifania 2026.

«Avremo tantissimi appuntamenti, quasi tutti i giorni - evidenzia l'assessore a Turismo e cultura, Marco Francesco Mannu - che nascono con obiettivi diversi. Mantenere vive le tradizioni e favorire la partecipazione dei bambini e delle famiglie, ma anche incentivare la propensione alla spesa e sostenere l’economa cittadina».

Primo appuntamento oggi alle 16 in piazza IV Novembre con “Gli Scout incontrano i bambini”, che prevede la distribuzione di caldarroste. Dal 6 dicembre al 6 gennaio, nel corso Vittorio Emanuele saranno protagonisti i Mercatini di Natale. Sabato 6 alle 17, sempre in piazza IV Novembre, arriveranno Babbo Natale ei suoi Elfi e si accenderanno gli addobbi luminosi. Il 14 alle 16.30 spazio alla “Christmas dance animation” seguita dall'iniziativa degli Scout. Il 16 sarà la volta di White stars – Circus maccus; il giorno dopo invece spazio ai Zampognari di Sardegna. Il 19 dicembre in piazza IV Novembre dalle 17 aprirà il Gran villaggio di Babbo Natale Gold Teddy.

Il 21 alle 16.30 animazione con gli Elfi mentre alle 19 in Cattedrale si esibiranno il Coro santi Cosma e Damiano e la banda “Dalerci” di Alghero. Il 22 Seuinstreet band mentre il giorno dopo dalle 17 la Gran parata con Babbo Natale. Il 26 e 27, all'ex Convento dei cappuccini, seminario e concerti jazz dalle 19. Il 27 dalle 16.30 esibizioni folkloristiche; il giorno dopo alle 19 la Cattedrale ospiterà il concerto Gospel Explosion con i Keyntones gospel choir. Il nuovo anno si aprirà con gruppi musicali itineranti dalle 11 alle 17. Infine, il 5 gennaio alle 16.30 in piazza IV Novembre arriverà la Befana e dalle 17 “A Sa palte e' cantare”.

Ma la ciliegina sarà il “Capodanno a Bosa". «Per la notte del 31 – afferma Mannu - si terrà lo spettacolo in piazza Dante “Voglio vivere negli anni 90”, il live show anni 90 più grande d'Italia».

