Musica spenta a mezzanotte, via libera del Consiglio 

Sottofondi musicali sino a mezzanotte, deroga sino alla una di notte solo d’estate per i locali del litorale. Novità introdotta con la modifica al regolamento comunale approvata ieri sera in Consiglio comunale.

Nuovi orari, più restrittivi, ma anche sanzioni sino a 500 euro per i trasgressori. E pugno duro per i recidivi: chi viene beccato due volte nel corso dell’anno con la musica a palla rischia la sospensione dell’attività per dieci giorni, venti giorni per la terza violazione, un mese se le violazioni rilevate sono quattro nel corso del biennio.

No agli emendamenti

Bocciati i tre emendamenti targati Pd, Fratelli d’Italia, insieme ai gruppi Cambiamo Quartu e Io sono Quartu, che proponevano - fra le altre cose - la proroga dell’orario concesso per la musica: sino alle 2 nei locali in città, alle 3 nel territorio extraurbano durante la settimana, alle 4 il venerdì e sabato. «Emendamenti proposti dopo aver ascoltato le esigenze dei cittadini e degli operatori», ha spiegato il consigliere Francesco Piludu, «con l’obiettivo di aprire la città al turismo, ai giovani». Sulla stessa linea la collega del Pd Barbara Cadoni, e il capogruppo di FdI Michele Pisano: «È un regolamento quasi sovietico, fortemente limitativo e che incide sulla libertà. È giusto mettere ordine, sarebbe servito però maggiore coinvolgimento anche perché la stagione estiva è alle porte. L’auspicio è che la maggioranza sia disponibile a rivedere qualcosa del documento, in quel caso noi faremo la nostra parte». Favorevole il Polo civico: «Ci sono stati problemi di ordine pubblico e su questo non possiamo restare indifferenti», ha fatto notare Tonio Pani. «Il documento è un punto di riferimento che condividiamo, con la possibilità di ricorrere a ordinanze sindacali per modificare gli orari».

Il sindaco

Regolamento approvato con 20 voti a favore, 4 astenuti e altrettanti contrari. In chiusura l’intervento del sindaco: «Siamo davanti a una di quelle tematiche dove è difficile trovare un punto di equilibrio» ha detto Milia citando mail e messaggi di lamentele ricevute sui decibel fuori controllo. «Se ci saranno le condizioni per allargare gli orari lo faremo attraverso ordinanze, come ho fatto in passato, in questa città però c’è una carenza nel rispetto delle norme. Credo che le discoteche possano avere un orario che va oltre le 4 del mattino, qui però stiamo parlando di concessioni demaniali per la balneazione al quale abbiamo concesso di somministrare alimenti e bevande, e ulteriormente la possibilità di sottofondo musicale», ha sottolineato il sindaco per poi aggiungere: «Sul Poetto stiamo facendo investimenti importanti, e abbiamo il dovere di tutelare quel patrimonio ambientale. In questo regolamento non c’è nessun intento punitivo, ma la volontà di fare di Quartu una città che rispetta le regole».

RIPRODUZIONE RISERVATA