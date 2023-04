Musica, solidarietà e diritti: Primo Maggio al parco 

Protagonisti la musica e diritti, domani si alza il sipario sulla decima edizione del Primo Maggio Olbia, organizzato dall'associazione culturale Eventi frizzanti, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura. Sul palco del Fausto Noce, che comincerà a vibrare dalle 15:30, tre ospiti d'onore: la voce rock di Cristina Donà, cantautrice che vanta la Targa Tenco e il Premio De Andrè e che al Primo maggio olbiese regala la sua ultima fatica deSidera, il suono dirompente dei Little Piece of Marmalade, direttamente da X Factor 2020, e gli accordi intimi di Andrea Biagioni, sulla scena dell'Ariston nel Sanremo Giovani 2018. In scaletta, aperta dalla Scuola Sonos, l'energia di tante band locali. In attesa del concertone, il parco Fausto Noce sarà teatro di numerose attività: a partire dalle 10:30, si alterneranno spettacoli, dibattiti, laboratori e lezioni di sport e teatro. Alle 12, incontro con le associazioni Giulia Giornaliste Sardegna, Sensibilmente Odv e Uildm, intorno al linguaggio utilizzato dai media per parlare di disabilità e per presentare la Carta di Olbia, documento deontologico per promuoverne una corretta narrazione. Tra gli stand delle associazioni del territorio, quello della delegazione di Olbia Fibrosi Cistica, della Croce Rossa Italiana e il gazebo di Cgil Gallura per raccogliere firme contro l'autonomia differenziata proposta dal governo Meloni. (t.c.)

