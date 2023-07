Musica solidale a favore dell’Ail  

My Soul è inno alla vita e progetto musicale realizzato in collaborazione con l’Ail di Nuoro e Ogliastra a cui andranno i proventi della vendita. Sette cuori per l’Ail è il titolo dell’iniziativa che sarà presentata a Macomer (locali Barbanera) il 25 luglio. Il brano è scritto da Sandro Pireddu, ideatore dell’iniziativa, arrangiato dal musicista Dino Madau. Coinvolti anche la cantante Sara Pireddu, il chitarrista Tore Deriu, il batterista Pinuccio Salis, Emanuele Lobino con l’organo e Marco Benevole col basso elettrico. Al progetto aderiscono diverse associazioni. «Ho scritto il brano per un omaggio a mia sorella - dice Sandro Pireddu - morta per una grave malattia, era impegnata in varie associazioni di volontariato. Ho trovato subito la collaborazione di amici musicisti, il tutto mi riempie il cuore». (f. o.)

