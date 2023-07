Musica silenziosa, ai bastioni si balla a zero decibel 

Una serata in musica sui bastioni, con decine di persone che ballano con il loro cocktail stretto nella mano e un dj che spara le hit degli ultimi trent’anni. Nulla di strano, se non fosse che tutto si svolge nel silenzio più assoluto. Si chiama Silent disco ed è un escamotage messo in atto dall’imprenditore Angelo Serra, titolare del Miques de Mirall Lounge Restaurant Bar, per offrire ai propri clienti l’intrattenimento a zero decibel.

Caos calmo

«I nostri eventi musicali disturbavano i vicini ristoranti e si lamentavano anche i residenti del centro storico, – spiega Angelo Serra – la polizia interveniva sul più bello, nonostante io sia in possesso di tutte le autorizzazioni per diffondere la musica all’esterno, con tanto di perizie fonometriche. Fino a quando mia moglie Uliana non ha avuto l’idea: perché non utilizzare delle cuffie?». Al posto della tradizionale diffusione di musica ad alto volume attraverso altoparlanti, i clienti indossano cuffie wireless personali attraverso le quali possono ascoltare la musica scelta dal dj. Dopo le prime esitazioni il risultato è stato straordinario. In molti si sono stupiti nel vedere tante persone muoversi allo stesso ritmo, nella quiete insolita di un sabato sera ai bastioni. «Trovare l’attrezzatura non è stato facile – aggiunge Serra – io mi procuro circa 100 cuffie da un ditta esterna per la serata in musica e poi le noleggio ai clienti al costo di tre euro, in modo da coprire in parte le spese». Gli avventori sono contenti e gli inquilini dei palazzi che si affacciano sui bastioni antichi ancora di più. «Ci pare una iniziativa degna di nota – commenta Alessandra Casu, presidente del comitato di quartiere Alguer Vella – che cerca di conciliare il diritto al riposo con l’altrui divertimento. Speriamo che chi ne usufruisce mantenga gli stessi livelli di civiltà anche quanto a rifiuti, quiete pubblica, rispetto di monumenti e identità e cultura di Alghero».

Addio lamentele

Grazie alla Silent Disco dall’area dei bastioni non arriveranno le lamentele per il baccano notturno. Le segnalazioni solitamente giungono allo Sportello di Conciliazione del Rumore attivo anche per l’estate 2023 con i volontari del Comitato 45 decibel, presso i locali della Fondazione Alghero a Lo Quarter, ogni lunedì dalle 10 a mezzogiorno. L’obiettivo è fornire informazioni, suggerimenti, indicazioni ai cittadini, alle imprese e ricevere segnalazioni di disturbo delle quiete pubblica. «È una forma di cittadinanza attiva, di collaborazione fra cittadini e istituzioni che mira a dirimere in maniera pacifica le controversie in tema di inquinamento acustico» spiegano i responsabili dell’iniziativa. «Una movida insostenibile e rumorosa determina contrapposizioni fra operatori economici e residenti, fra gli stessi operatori economici: non possono esserci “diritti” di taluni a discapito di altri». Chiunque abbia necessità di segnalare gli abusi del popolo della notte lo potrà fare rivolgendosi ai volontari che cercheranno di trovare una soluzione facendo dialogare le parti.

I residenti

Gli abitanti del quartiere antico sperano che la moda della musica a zero decibel prenda piede in città e che anche gli altri titolari dei bar sul lungomare e nelle piazzette seguano l’esempio di Angelo Serra. «Nella diatriba tra chi è in vena di divertirsi e chi, invece, rivendica il diritto al riposo, vince sempre quest’ultimo – ammette Serra – occorre prenderne atto e adeguarsi. Si può lavorare bene ugualmente con i giusti accorgimenti».

