Musica, sapori e natura mix vincente 

«Resterà una di quelle date che personalmente ricorderò per sempre: fatta di curve infinite, di gentilezza e vita lenta. Di magia e luna immensa». Con queste parole l’artista Valentino Aquilano ha sintetizzato il suo sabato sera magico a Belvì. Dove ha cantato Lucio Dalla, ma lo ha fatto tra i castagni. Con un quartetto acustico, in un contesto da fiaba. “Picnic nel bosco” va in archivio tra i consensi. «Un evento speciale, ancora una volta ci ricorda le potenzialità del territorio», dice la vicesindaca del paese, Maria Vincenza Onano. «Siamo davvero fortunati a essere nati in questi luoghi».

Musica ma non solo. Il contesto ambientale ha dato una grossa mano, i prodotti locali hanno fatto il resto: selezionati con cura, come i vini del Mandrolisai e le birre artigianali. Ecco la serata organizzata dal Comune guidato dal sindaco Maurizio Cadau e dall’associazione Isula Eventi e Natura, del fotografo algherese Gabriele Doppiu. Insomma, la formula si conferma vincente e traina il turismo delle zone interne: le strutture ricettive di Belvì e dintorni al completo, grazie a quella fusione di castagneti, musica italiana di qualità e sapori autentici. Francesca Pranteddu, assessora comunale del Turismo: «Con eventi di nicchia catturiamo l’attenzione dei turisti». (g. l.)

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