Musica sacra a Bonaria 

“Mama, Fiza e Isposa de Su Segnore”: è questo il titolo del concerto di musica sacra diretto dal maestro monsignor Marco Frisina, che si svolgerà stasera alle 21 nella basilica di Nostra Signora di Bonaria di Cagliari e andrà in onda in diretta su Videolina con la corale della diocesi di Roma e l’orchestra del Conservatorio di Cagliari Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Per l’occasione sarà presentato per la prima volta a Cagliari “Christ is My Hope” di Marco Frisina, brano che il Maestro ha composto per il Giubileo dei giovani e presentato in anteprima al IV Incontro Internazionale delle Corali in Vaticano l’8 giugno scorso. L’evento, promosso da 4Dharma, società benefit impegnata a rigenerare spazi urbani.

