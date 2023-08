Musica rock con 32 band  a fine estate 

Dopo il successo della scorsa primavera, gli organizzatori hanno deciso di replicare l’evento. “Bosa in Rock”, tornerà il 31 agosto, il 1-2-3 settembre con 32 gruppi rock sardi ma anche ospiti nazionali ed internazionali. Sarà una manifestazione con quattro giorni di musica no stop in programma nello scenario incantevole del Temo. L’iniziativa è promossa dall’associazione bosana che porta il nome della manifestazione e ideata da due appassionati come Giovanni Addis ed Enrico Cossu. «Il fascino delle serate musicali, destinate a richiamare migliaia di persone provenienti da tutta l’isola – afferma Addis- consiste anche nell’area che ospiterà l’evento, adiacente alle vecchie concerie bosane». A fare da cornice numerosi espositori di prodotti artigianali e street food bosano e della Planargia. ( s.c. )

