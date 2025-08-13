Musica, rinasce la scuola civica: 150mila euro per la riqualificazione 

I primi 150mila euro, messi a disposizione da Palazzo Bacaredda con l’ultimo assestamento di bilancio, serviranno per finanziare la progettazione della riqualificazione. La scuola civica di musica di via Venezia ha bisogno di una “cura”: piena di barriere architettoniche che impediscono l’accesso a persone con disabilità, priva di insonorizzazione, di un impianto di climatizzazione, di dotazioni tecnologiche multimediali, di una sala concerti, l’amministrazione comunale, dando gambe alla mozione della commissione Istruzione (guidata da Paola Mura) votata all’unanimità un mese fa in Consiglio, inizia a mettere i fondi per la “rinascita” delle sede di via Venezia.

La svolta sulla partita economica che mette a disposizione i primi soldi per la progettazione nasce anche da una esplicita richiesta della minoranza di centrodestra. «Grazie all’azione concreta e determinata dell’opposizione in Consiglio sono state finalmente individuate le prime risorse», dice Roberto Mura, Alleanza Sardegna. «Un risultato importante, che nasce da un emendamento presentato in aula e approvato dal Consiglio comunale, con il quale si è dato seguito a un impegno politico chiaro: rispondere a un’esigenza sentita da chi frequenta la Scuola Civica e dai tanti residenti che abitano nell’area circostante. L’obiettivo è l’insonorizzazione dell’edificio, un intervento fondamentale per garantire condizioni adeguate alla didattica e alla pratica musicale, ma anche per tutelare il diritto alla quiete e alla vivibilità del quartiere. Questo primo stanziamento rappresenta un passo concreto verso la valorizzazione di una delle istituzioni culturali più importanti della città».

