Musica popolare e cultura per promuovere il turismo 

Portoscuso punta su musica, cultura e turismo, è stato confermato anche per il 2024 l’appuntamento con Mare e Miniere, un evento fatto di tanti laboratori musicali ed esibizioni. Per una settimana Portoscuso ospita maestri ed allievi, la musica, il canto e la danza popolare sono i protagonisti indiscussi e l’antica tonnara di Su Pranu si anima con lezioni e concerti. Una formula collaudata, che ogni anni riscuote un buon successo.

«Un’esperienza positiva che infatti abbiamo deciso di confermare con largo anticipo per dare modo agli organizzatori di Mare e Miniere di preparare l’edizione 2024 - dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori - è una bella opportunità per il nostro paese che da anni ospita questo evento, positivo anche in termini di promozione. Basta pensare al docufilm da sessanta minuti che sarà presentato a Roma il 21 marzo, realizzato con il materiale girato durante la rassegna in tutti questi anni. Di questo ringraziamo Mauro Palmas, Elena Ledda e tutti i collaboratori». L’edizione 2024 di Mare e Miniere si svolgerà dal 25 al 30 giugno, i seminari si svolgerano nell’antica tonnara. Si potranno seguire le lezioni di launeddas, di canto popolare, canto corale, batterie e percussioni popolari, chitarra, organetto diatonico, canti politici e popolari Occitani, musica d’insieme, oltre al laboratorio di canto a tenore e a cuncordu, laboratorio di mandola e liuto cantabile e il laboratorio per bambini e adulti “Musiche dal Mondo». (a. pa.)

