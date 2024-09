Musica, poesia e buon cibo a Casa Piga 

Arriva un nuovo appuntamento sotto le stelle al giardino di Casa Piga: a intrattenere gli ospiti, stasera dalle 20 in via Delle More, 44 a Sant’Isidoro sarà la performance di Andrea Andrillo che proporrà il suo album “Fortunate possibilità”, un lavoro a quattro mani con la poetessa Alessandra Fanti.rà anche l’occasione, per chi ancora non lo avesse fatto, per firmare la proposta di legge “Pratobello24” contro la speculazione energetica nell’Isola.

È necessario prenotare al 347 733 8427 (Michela) o al 338 362 3510 (Cesare) per garantire la propria presenza. L’evento, come di consueto, sarà accompagnato da una cena conviviale, dove ogni partecipante è invitato a portare una pietanza e una bevanda da condividere. In linea con l'impegno verso la sostenibilità ambientale, l'uso di stoviglie usa e getta è vietato.

