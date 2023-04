Musica, ora gli studenti scelgono il rap 

Lezioni di chitarra, flauto, pianoforte, con parte dell’attività svolta a stretto contatto con le scuole, a caccia di talenti della musica. Ed è proprio fra i più piccoli che sta esplodendo la passione per il rap. «In diverse scuole primarie di Quartu abbiamo notato dei bambini particolarmente portati», racconta il direttore artistico Giacomo Medas, «a breve organizzeremo dei laboratori», annuncia in attesa del sì del Comune.

Il numero degli iscritti è arrivato a sfiorare quota 500, un esercito di asportanti musicisti - fra i 4 e i 70 anni - distribuito nelle due sedi della scuola civica di musica quartese “Luigi Rachel”, in via Scarlatti e via XX Settembre.

Una realtà, quella della scuola civica di musica, consolidata negli anni, con concerti e incontri musicali dentro e fuori dai confini comunali. I corsi tradizionali vanno dalla chitarra classica al pianoforte, sino al flauto. E da quest’anno ci sono le lezioni di mastering e recording dove si insegnano le basi per registrate e mixare musica e suoni. “Una novità che conta già diversi iscritti”, dice il direttore della scuola civica di musica.

Pazzi per il rap

Ma la nuova frontiera della musica sembra essere il rap, almeno fra i più giovani. Una tendenza testata nelle scuole quartesi, con diversi incontri dove è emersa questa passione fra i bambini, cresciuti forse con la musica rap ascoltata da mamma e papà. «Abbiamo sperimentato alcuni nuovi corsi nelle scuole elementari cittadine», racconta ancora Medas, «la fisarmonica nelle scuole medie che ha dato buoni risultati, e la body percussion per il teatro musicale. Ma quello che ha spopolato di più è stato il rap».

A far esplodere l’amore per le canzoni in rima l’artista e produttore sardo Flavio Secchi, che nei pochi incontri svolti sinora negli istituti quartesi ha spiegato le basi e svelato alcuni trucchi del genere musicale. «Una sperimentazione fatta in due scuole, e dopo un primo momento di imbarazzo molti bambini hanno dimostrato incredibilmente di avere grandi capacità da rapper e di essere interessati a imparare», dice il direttore della scuola. «Ecco perché quest’anno cercheremo di fare almeno un laboratorio, che poi dia la possibilità il prossimo anno accademico di acquisire gli allievi e attivare delle classi dedicate a questo genere musicale».

La retta

Novità anche per quanto riguarda il regolamento della scuola civica di musica. Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha deliberato alcune modifiche al documento: di fatto una volta pagata la quarta parte della retta annuale al momento dell’iscrizione, 30 euro, la somma non potrà essere rimborsata in caso di rinuncia ai corsi. Nel documento si parla di “ripetute criticità operative, riguardanti le ipotesi in cui gli allievi chiedono il rimborso delle rette anticipatamente pagate, sebbene decidano di non iniziare od interrompere la frequenza ai corsi, determinando la restituzione delle somme stesse”. Da qui la decisione di modifica. “La percentuale di chi abbandona i corsi è molto bassa”, precisa Medas, “ma è giusto che il Comune abbia precisato per una maggiore tutela”.

