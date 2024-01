Musica nelle piazze, zippolate e spettacoli aspettando la Sartiglia 

Sartiglia e non solo. Il Comune ufficializza il cartellone delle manifestazioni che si svolgeranno nei giorni di Carnevale. «Da sabato 3 febbraio sino a martedì 13, la città si animerà pressoché quotidianamente con musiche, balli, spettacoli ed eventi», sottolinea l’assessore alla Cultura, Luca Faedda.

Primo appuntamento sabato 3 alle 17 con “Aspettando Sa Sartiglia” e la sfilata per le piazze e le vie del centro delle maschere dalla Croazia Didi s Kamešnice, gruppo folk, tamburini e trombettieri della Pro Loco e gruppi Sa Sartiglia con la musica di Vanni Masala. Domenica 4 alle 11.30 in piazza Sant’Efisio la benedizione dei cavalieri e alle 14 sa Sartill’e canna.

Martedì 6 alle 16 in piazza Eleonora “I Pirati e la leggenda del Kraken“ a cura dei Super Animatori e il giorno successivo, alle 19.30 al teatro Garau, il “Gran galà della Sartiglia” mentre giovedì 7, in piazza Eleonora, dalle 15.30 il tradizionale appuntamento con la zippolata della Pro Loco e la sfilata in maschera dei bambini delle Ludoteche.

Venerdì 9, alle 17.30 in piazza Cova, l’inaugurazione del Villaggio Sartiglia con animazione di Marco Pinna, al teatro San Martino l’inaugurazione della mostra dell'associazione “Fattidarte” e alle 18 il Gran ballo in maschera con la musica del dj Sandro Atzena in piazza Eleonora. Sabato 10 in via Riccio inaugurazione alle 17.30 della “Via del vino”, alle 18 da piazza Roma “Aspettando Su Bandu” con gli sbandieratori di Feltre e Asti e alle 20 al Villaggio Sartiglia live music con Blues Crab. ( m. g. )

