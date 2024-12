Musica nella Basilica e mostre 

A Santa Giusta sarà un Natale all'insegna della tradizione. Da oggi a domenica va in scena “Natale in laguna con is fassonis”, rassegna di eventi promossa dal Comune, Pro Loco e associazione Fassoneris, nata alcuni mesi fa per avvicinare i giovani alla regata. Si comincia oggi alle 19 con il concerto nella Basilica con Marino Derosas e Denise Gueye. Domani, alle 10, l'apertura della mostra “Is fassonis” e del “Presepe lagunare” nel centro civico. Poi l'apertura dei mercatini, i laboratori creativi e tante attività per i bambini. Alle 13 la degustazione gratuita di pasta con le cozze. Dalle 15.30 ancora laboratori creativi e alle 19 il concerto di Natale nella Basilica a cura del coro polifonico di Santa Giusta (prevista inoltre l'esibizione del gruppo folk Mindizzu). Alle 19.30 degustazione gratuita di pesce arrosto e poi balli sardi con Giuliano Armas. Domenica ancora mostre, musica e degustazioni. La Regione per la manifestazione ha concesso un contributo di 40 mila euro. Il Comune ha compartecipato invece con 10 mila. ( s. p. )

