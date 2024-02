Musica nei locali, scatta il giro di vite 

Il Comune chiama l’Arpas per supportare la Polizia locale nella lotta contro i decibel senza controllo in città. Con i primi controlli nei locali che scatteranno nei prossimi giorni, partendo dal centro urbano dove da tempo si concentrano le segnalazioni di chi vive a ridosso di bar e ristoranti e lamenta musica a tutto volume sino all’alba.

Via ai controlli

Nei giorni scorsi il Comune ha affidato il supporto tecnico per l’esecuzione di interventi di vigilanza in materia di inquinamento acustico all’Agenzia regionale, come da prassi. Nove i controlli in programma, ma non si esclude che i sopralluoghi si possano allargare anche ad altri locali.

Un’attività che scatta dopo il sì in Giunta alla modifica del regolamento comunale, con lo stop agli intrattenimenti musicali a mezzanotte. Unica eccezione il sì alla musica sino alla una, ma solo durante l’estate e per i locali del litorale. Sanzioni sino a 500 euro per i trasgressori, e per i recidivi ci sono ulteriori restrizioni: chi viene beccato due volte nel corso dell’anno con la musica a palla - oltre alla multa - rischia la sospensione dell’attività per dieci giorni, venti giorni per la terza violazione, un mese se le violazioni rilevate sono quattro nel corso del biennio.

Le polemiche

In attesa del dibattito nell’Aula di via Porcu, ci sono già le prime polemiche. «Non si può, a causa della mancanza di vigilanza che deve garantire il Comune insieme agli altri enti preposti, far diventare Quartu un dormitorio-mortorio», il commento della capogruppo del Pd in Consiglio comunale Barbara Cadoni. «Non sarebbe il caso di parlarne prima con i consiglieri comunali, gli imprenditori che stanno investendo a Quartu, la consulta dei giovani, e i centri commerciali naturali? Insomma, con i cittadini?».

Il sindaco Graziano Milia difende la decisione. «La presa di posizione della consigliera Cadoni mi sorprende, sembra quasi corrispondere alla tentazione che spesso si ha in politica di dare ragione a tutti. Se fosse intervenuta a fronte delle proteste dei cittadini che non chiudono occhio la notte in alcune zone della città, probabilmente avrebbe detto tutto il contrario. In ogni caso», aggiunge, «non c’è nessuna intenzione di trasformare Quartu in un dormitorio, vogliamo invece consentire tutte quelle iniziative che fanno vivere la città senza però arrecare fastidi a chi vuole riposare. Bisogna avere la capacità di mediare fra le diverse esigenze e trovare il giusto equilibrio, questo è il compito degli amministratori».

