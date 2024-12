Musica, mercatini e solidarietà per il Natale in centro 

Rianimare il centro storico del paese per riportare la gente nelle strade e nelle piazze e rivitalizzare le piccole attività imprenditoriali. Così il Centro commerciale naturale, in collaborazione con la Pro Loco, il gruppo La Maschera e tante altre associazioni, ha organizzato un ricco calendario di iniziative. «San Gavino si trasforma in un luogo magico grazie al Natale Sangavinese – annuncia il presidente dell’associazione dei commercianti Giancarlo Pibiri –. Sino al 6 gennaio ci saranno tantissimi eventi. C’è la Casa di Babbo Natale per i più piccoli in via Roma 53, mercatini, solidarietà e tradizioni con il Merca-Team, divertimento al Magic luna park, musica, spettacoli e dolci sorprese in piazza, gare di torte, brindisi e tanto altro». Da non perdere l'evento finale del Befana day il 5 gennaio, con animazioni e la grande estrazione dei premi del concorso Sangavinco.

È entusiasta l’assessore alla cultura Riccardo Pinna: «Sarà un Natale partecipativo grazie alle tante iniziative organizzate da tutti i cittadini. Come sempre San Gavino si dimostra attiva e coinvolgente grazie alle varie associazioni e gruppi di volontari. Natale è innanzitutto una festa religiosa ma anche un motivo per ravvivare il commercio e incontrarsi». ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA