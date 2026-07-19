Musica live e “bionde”, in centinaia alla festa della birra 

L’area del campo di aviazione si è trasformata nel cuore pulsante del divertimento estivo grazie a tre notti di pura energia, fiumi di luppolo e un entusiasmo travolgente che hanno caratterizzato il Beer Fest. Dal 16 al 18 luglio, migliaia di persone hanno preso d’assalto la manifestazione, confermando il successo di una formula capace di unire musica, gusto e socialità.

Il palco ha ospitato live di alto livello: dalle note degli AlmaMediterranea, al pop nostalgico della cover band degli 883 “Tieni il tempo”, fino all’esplosivo dj show di Sandro Murru. Non solo birra, ma una festa per famiglie con prodotti tipici e un piccolo luna park. «Uno spettacolo straordinario e una partecipazione entusiasmante», commenta il sindaco Tomaso Locci. «Tre giorni di spensieratezza che hanno coinvolto ogni fascia d'età». Soddisfatta l’assessora alla Cultura, Emanuela Stara: «Vogliamo valorizzare quest’area per i grandi eventi, attirando tantissimo pubblico anche dai comuni limitrofi». Tra la folla c'è anche il cagliaritano Cristiano Masala, giunto con la famiglia per il secondo anno: «è davvero una bella manifestazione. La serata con la cover band degli 883 è stata piacevolissima, sono un loro grande fan».Un successo che candida Monserrato a punto di riferimento per gli eventi estivi dell'hinterland.

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