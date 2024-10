Musica, l’exploit della scuola civica  

Era nata nel 2020, in piena pandemia, quando le difficoltà erano tante e le risorse poche. Eppure, la grande risposta della città, che aveva premiato l’idea con un boom di domande, ha spinto il progetto a crescere sempre di più, fino a ricevere 350 richieste lo scorso anno.

Sono riaperte, da ieri, le iscrizioni alla scuola civica di musica, pronta a ripartire da gennaio, sempre guidata dal direttore Francesco Pilia, con più attività e un’offerta didattica ampliata. «La mission è far sì che tutti i ragazzi possano imparare a suonare uno strumento», fanno sapere dalla direzione. C'è tempo fino a sabato 12 per presentare la propria richiesta, attraverso il modulo online diffuso sulle pagine social della scuola e sul sito del Comune.

Gli strumenti

Se al momento dell’inaugurazione gli insegnamenti erano soltanto quattro, chitarra, pianoforte, canto moderno e batteria, quest’anno l’offerta comprenderà 15 corsi individuali e 14 collettivi, tra cui alfabetizzazione musicale, avviamento allo strumento, corsi di launeddas, storia della musica jazz, rock e lirica. «Poteva non sembrare il momento giusto, ma quando nel 2020 sono usciti i bandi regionali per i contributi alle scuole civiche non ho avuto dubbi», spiega l’assessora alla Cultura Emanuela Stara, che ha fortemente voluto l’apertura dell'istituto. «Abbiamo iniziato con pochi soldi e pochi spazi, nella sede alla Casa della cultura non potevamo accogliere tutte le richieste».

Alla ricerca di spazi

Un problema che con l’aumentare del successo della scuola si è ripresentato anche negli anni successivi. «Con la fine delle restrizioni Covid abbiamo potuto ospitare più studenti, ma con le 350 richieste dell’anno scorso abbiamo chiesto alle Politiche Sociali di poter utilizzare anche l’ex asilo di via Monte Arqueri». Ora, per accogliere il maggior numero di alunni, la civica ha in programma l’individuazione di ulteriori spazi, mentre proseguono anche i lavori di ampliamento della Casa della Cultura. Grazie alla notevole risposta da parte della comunità, la scuola usufruisce anche di importanti sovvenzioni. «L’anno scorso abbiamo ricevuto 50mila euro di contributi dalla Regione, e anche il Comune ha portato il finanziamento dai 5mila euro iniziali a 20 mila. Questo ci permette anche di tenere bassi i costi e riservare fondi per coprire le rette dei ragazzi con disabilità», continua l’assessora.

Ad appassionarsi allo strumento sono, tra l’altro, persone di tutte le età: dai bambini che si approcciano alle prime lezioni di strumento, a ragazzi e adulti desiderosi di scoprire (o riscoprire) la cultura musicale. Oltre alle lezioni classiche, tantissime le attività collaterali organizzate, come le collaborazioni con la Monserratoteca, eventi a tema, come quello dedicato a Ennio Morricone, e naturalmente la Festa della musica dello scorso 21 giugno. Una delle novità pronte a partire è un progetto dedicato alle mamme in gravidanza, “Musica in attesa”. «La scuola è attiva non solo con le attività interne, ma grazie alla collaborazione con le associazioni cittadine e dell’hinterland si integra con tutta l’attività culturale di Monserrato», conclude Stara.

