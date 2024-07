Musica latina e trap in spiaggia e al centro 

Dal Poetto alla città tanti appuntamenti anche questo weekend.

Oggi. Partendo dal Poetto, all’Albachiara selezioni di musica latina/house/hiphop con i dj Cozzolino, Laddo e Casu. Appuntamento anche con Zona Trap all’Operà: black, trap e rnb con i dj 4AM, Spoli e Venc. All’Aqva live con Exolute Duo poi dj Sanders e Angioni (house/revival/hits). Al Capolinea revival con dj Mereu. Dalle 19 al Miraggio, musica house con Rigoli e Cocco. Al Fico d’India evento Bear Mania Dance, djset by F4abrik e Qna.Alle Terrazze dalle 21 live con Alice Marras poi dj JFK e Meloni (house). Al Lazzaretto cena con musica italiana, il dj Angioni. Al Niu (Parco Nervi), festa Bellini con dj Luma, accompagnato da Renata al violino. Sempre a Su Siccu, al Bacan, dj set di Carrusci (melodic house) e Smomo (House).

Domani. White party Dance, latino e hiphop, alla Terrazza della Marinella (Poetto). I dj sono Leoni, Farigu e Siddi. Black, latina e dance anche all’Albachiara con Spoli, Matthew e Casu. Il format latino Bebecita è all’Opera con i dj Roly, Manolo, FarD e Cozzolino. All’Aqva, live con NeoEx poi djset di Angioni, Picci e Spada (hits/latino), voce di Caula. No Cap, serata techno, al Calypso. Consolle con i dj C_Sky (from Nightsounds), Carrusci, MMSS e Giulia Far.

Serata Gay/Lgbt+ al Fico D’India con i dj Bandit e Fillai (pop/dance/latino). Al Capolinea revival con dj Mereu.

Al Bacan dalle 19 dj set di Mmss (melodic house), a seguire live di Rovelli e dalle 24 Smomo (house).

RIPRODUZIONE RISERVATA