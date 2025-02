Musica latina e house per la movida notturna 

Sarà un weekend di musica house, latina e dal vivo per gli amanti della movida notturna cagliairtana.

Oggi

Per chi ama le hits al BFlat ci sono i Nonsoulfunky in live. Dopocena al De Candia: si apre con il live dei Loungedelica poi la consolle è affidata a JFK e Meloni. Al Saudade di Palazzo Doglio c’è Laddo (house). Il Bacan propone il precena con dj Agostinelli (afrohouse), il live di Rovelli e poi Smomo (hits). Stars, la serata al Room: in consolle i DJ Casu, Cozzolino, Bacchi (hiphop/latino), voice Garghy. Al Soho il format Zona Trap. I dj sono 4AM, Spoli, Nait (hiphop/trap/urban). Venerdì di musica latina al Mag con i DJ Picci, Roly e B-Miken. Festa Bellini al Tulum con i dj Luma (funky) e Laddo (house). Live dei Retrò allo 040, a seguire le selezioni del dj Testa (dance 90/00). Venerdì black al Donegal con i djs Jack Raider e Sonoriixmusic (hiphop/rap).

Domani

Al Capitol cafè, live e poi house e deep con i dj Fendi e Contu. Preserata al Mag con i dj Picci e Nait (latino/hiphop). Nelle disco di via Venturi al Soho serata Millennials 2000 con i dj Leoni, Farigu e Pinelli (dance). Fluo Night al Room con i dj Bacchi, Casu, Matthew, Cozzolino e Spoli (latino/hiphop/hits), voice Garghy. 100% House al Tulum con i dj Laddo e Venc. Serata latina al 7vizi: alla consolle i dj Angioni e Simo. Allo 040, hiphop e r’n’b con Casu e poi la dance 90/00 del dj Berrita. Italodisco è il tema dell'appuntamento periodico gay-lgbt al Mood: i dj sono Fillai e Bandit, voice Jany (pop/hits/latino). Karaoke di Francesco e djset di MinoB al (dance/revival) al Donegal. All’Evoque di Selargius ospite è Riccardo Mannai con la sua musica dal vivo.

