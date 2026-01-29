Musica latina e house, il weekend nei locali 

Weekend con tanta musica latina e house nelle serate in città: ecco gli appuntamenti.

Oggi, il Dopolavoro Croccante torna al Cis: dalle 18 i dj Catena, Sanna, Sheldon e le batterie di Pablo (funky/house/italiano). After dinner all’Ex Fabbrica con l’hiphop di dj Aste e le pr di Luca Corona. Cozzolino, dj di Radiolina, è al Ginger (afro/deephouse). Al Bacan Live di Rovelli poi djset house/funky. Jazz, soul, pop e funk con David Costantino al Colonial. Urban night al Patron: hiphop e reggaeton coi dj Casu, Bacchi e Cozzolino. Zona Trap al Room coi dj 4AM e Spoli (hiphop, trap, urban). Party Bellini al Tulum: mixano Laddo e Venc (house). Allo 040 dj Testa (black, soft house 90/00). All’Illusion El latinazo coi dj Roly, Manolo e Fueguito. House con dj Contu al Flower.

Domani, alla Padaria selezioni house di Puffo Cois. All’Amnesya disco, house e latina coi dj Farigu e Fueghito. Afrohouse di Agostinelli al Bacan. Si balla al Patron coi dj Casu, Cozzolino, Bacchi, Spoli (afro/latin/tech house). I dj Lucente, Matthew, Carrus, B-Miken e Piana (hits/afrohouse/latino) al mixer del Room. All’Illusion Traffic Love: hits e latina con Leoni, Nait, Farigu e Picci; house room Tiscali club coi dj Ena, Bettosun, Olla, Model Shape b2b Iral in collaborazione con lo Switch Bar. House al Tulum con Laddo e Venc. Allo 040 dance dal ‘90 a oggi. Revival e hits al Capolinea con dj Mereu. Al Mood Club serata Lgbtqia+ Want Some Candies: in consolle dj Bandit (dance, pop, latina) e Jany vocalist. K-Elements al Relax Wine Bar con Kambò Dj (downtempo/afro house). Successi pop-dance con dj Guax al Flower.

Domenica djset afro house di Agostinelli nel pomeriggio del Bacan. Al Patron Squarciagola: la partita Parma-Juventus, karaoke con Diana e, a seguire, le hits di dj Cozzolino.

