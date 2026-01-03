VaiOnline
Corso Garibaldi.
04 gennaio 2026 alle 00:13

Musica in soccorso dei commercianti: animazione in centro 

In occasione dell’avvio dei saldi, cominciati ieri, il Centro commerciale naturale “Corso Garibaldi e dintorni”, guidato da Salvatore Piredda, ha inaugurato il Centro Music Fest. Dalle 18, cinque gruppi musicali (Peppino Anfossi & Carlo Pieraccini, Rock in trio, Nameless, Bette the band, Lazyboys) dislocati lungo il Corso Garibaldi fino all’angolo con via Manzoni e via Tola, hanno animato con performance dal vivo. Alla serata si è unita anche “Sa Comparia” di piazza Vittorio Emanuele con l’evento “Happy new year”. Shopping, musica e convivialità per iniziare il nuovo anno e scegliere il centro cittadino come spazio di relazione, esperienza, sostegno reciproco. Un connubio che potrebbe funzionare anche in occasioni future e durante i 60 giorni di saldi dopo un periodo buio come quello natalizio: i commercianti del centro lo hanno definito il peggiore degli ultimi anni.

«L’obiettivo primario dell’iniziativa è la valorizzazione delle attività del centro storico - afferma Piredda -. Abbiamo deciso di aspettare l’apertura dei saldi per creare un intreccio tra attività e shopping. È una formula che si spera possa funzionare e mira a un ritorno al commercio locale». (g. pit.)

