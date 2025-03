Musica in pizzeria: l’ultimo verdetto 

«La penalità di mora è una condanna strettamente legata al ritardo del pagamento di una somma stabilita da una sentenza, ma non ha mai una funzione risarcitoria, bensì sollecitatoria». Il Tar di Cagliari, intervenendo per la quarta volta sul caso dell’inquinamento acustico della pizzeria Pizza Pazza di Arbus spegne definitivamente la musica, dichiara «cessata la materia del contendere» e respinge «la richiesta del ricorrente di applicazione della penalità di mora». Il verdetto si fonda sull’accoglimento del collegio delle memorie difensive del Comune che per la prima volta, dopo questi tre anni dal contendere, si è costituito parte civile con l’avvocato Umberto Cossu. Secondo i giudici amministrativi «occorre prendere atto della decisione del Consiglio comunale del 28 ottobre 2024 che ha riconosciuto i debiti fuori bilancio derivanti dall’esecuzione delle sentenze e l’avvenuta liquidazione a dicembre della somma dovuta all’interessato». In tutto quattromila euro fra spese legali e parcella all’avvocato Sergio Deiana, difensore del proprietario del locale della pizzeria Piero Pusceddu. Risolto il caso con la chiusura del locale, il legale ha poi chiamato in causa il Comune e il commissario ad acta perché «trascorsi i 60 giorni dalla sentenza, non avevano provveduto al pagamento delle spese del giudizio». Nuovo ricorso al Tar per il «pagamento della somma quantificata per ogni giorno di ritardo nell’adempimento della prestazione dovuta». Per il collegio «la penalità di mora non può considerarsi come uno strumento punitivo per l’inerzia passata». Ricorso respinto, inoltre «sussistono motivi eccezionali per compensare le spese di lite tra le parti». ( s. r. )

