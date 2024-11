Musica in piazza per aspettare il nuovo anno 

Anche Capoterra si prepara a festeggiare l’arrivo del 2025 con un appuntamento che promette di accendere la notte di San Silvestro: un grande concertone in piazza che farà ballare e cantare cittadini e visitatori. Sul palco di Piazza Liori, il cuore pulsante della festa, salirà la tribute band “Tieni Il Tempo”, pronta a far rivivere al pubblico le hit intramontabili degli 883, traghettandolo fino al brindisi di mezzanotte.

La serata prenderà il via alle 22 con il dj set di Jonny Mele e la partecipazione speciale de Lo Zoo di 105, per un intrattenimento a tutto tondo. Una scommessa ambiziosa per l’amministrazione comunale, che punta a riempire la piazza sfidando la concorrenza dei grandi eventi in programma negli altri centri dell’Isola.

«Vogliamo dare lustro al nostro paese con un evento di Capodanno ambizioso, è una nuova sfida», afferma l’assessore allo spettacolo Giovanni Montis. Il concertone, ad ingresso gratuito, avrà come protagonista la tribute band locale “Tieni Il Tempo”, che accompagnerà il pubblico fino allo scoccare della mezzanotte con i brani più celebri degli 883 e di Max Pezzali. Una scelta dettata dall’orgoglio di valorizzare i talenti locali: «È un piacere dare fiducia a un gruppo che sa conquistare ogni piazza», spiega Montis.

Ad aprire la serata sarà il dj set di Jonny Mele, arricchito dalla partecipazione speciale de "Lo Zoo di 105”, che promette di scaldare l’atmosfera fin dalle prime ore. «Contiamo di riempire completamente la piazza», aggiunge l’assessore. L’amministrazione comunale ha inoltre raggiunto un accordo con le attività commerciali della zona per garantire una fruizione ottimale dell’evento, puntando a rendere Piazza Liori un punto di incontro per famiglie e visitatori che sceglieranno di trascorrere l’ultimo dell’anno a Capoterra.

Per quanto riguarda i costi, l’amministrazione comunica di aver gestito il budget con attenzione, pur organizzando un evento di grande portata. «Abbiamo speso 20mila euro, senza esagerare, eppure ci prepariamo a una grande festa, con una band locale che riempirà le piazze di tutta l’isola e la preziosa partecipazione de “Lo Zoo di 105”. Volevo che anche i capoterresi potessero godere della loro festa, e tutte le attività locali avranno l’opportunità di lavorare attivamente durante la notte» spiega il sindaco Beniamino Garau.

Locali e stand di street food arricchiranno la piazza per l'intera durata dell'evento. Alcuni accordi sono già stati definiti, ma il sindaco sottolinea: «Apriremo una manifestazione di interesse. Voglio dare l'opportunità a tutte le attività produttive di partecipare a questa grande festa».

