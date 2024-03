Musica in limba per i bimbi 

Si chiama «Pipius in Armonia» il progetto musicale in lingua sarda che coinvolge gli studenti delle scuole elementari di Elini, Arzana e Ilbono promosso dall'Ufficio lingua sarda. Gli studenti non solo riceveranno lezioni di musica, ma impareranno anche a costruire un vero organo a canne con le loro manine. L'obiettivo è introdurre i bambini all'organo come strumento musicale, promuovendo l'educazione musicale e valorizzando il sardo come lingua di apprendimento, sottolineando la connessione tra musica e linguaggio, parole e note, suono e rappresentazione grafica. «Dato che gli organi a canne classici sono di difficile accesso è stato ideato un kit di un organo completamente ispezionabile e facilmente smontabile spiegano Alessandro Podda e Ivan Marongiu». Durante le sessioni, i bambini acquisiranno una comprensione dei suoni e delle scale, assemblando l'organo. Alla fine dell'anno, i bambini terranno una dimostrazione pubblica. (f. me.)

