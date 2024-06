Musica fuori dal locale e troppi tavolini: sospesa la concessione 

Trentatré giorni di sospensione della concessione per aver occupato il suolo pubblico oltre il consentito e per la diffusione di musica, proveniente dall’interno del locale, anche all’esterno. Per questo motivo la Reale Caffetteria di viale Regina Margherita non potrà piazzare tavolini e sedie dal primo di novembre al 13 dicembre: questo il periodo previsto per scontare la sanzione applicata dal servizio Attività produttive, dopo le irregolarità emerse nell’ispezione della Polizia Locale effettuata lo scorso marzo.

Secondo gli agenti dal bar, la musica veniva diffusa anche fuori dal bar tenendo aperta la porta del locale e con due “casse” appese nelle pareti esterne. Inoltre è stata riscontrata un’occupazione del suolo pubblico maggiore di quella consentita.

Una nuova sanzione arrivata dopo lo scontro tra Fipe Confcommercio e residenti del centro storico proprio sul tema delle multe e della revoca, o sospensione, delle concessioni. «Fioccano le multe e ci sono licenze sospese. C’è troppa incertezza e nostri associati ci chiedono quale sarà il futuro di Cagliari», le parole della Fipe. «Le regole in città esistono e non sono mai venute a mancare», la replica dei comitati dei residenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA